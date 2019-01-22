CdS, Inter e Fiorentina vogliono un accordo per Gagliardini. Problema Eysseric, la società viola...

La Fiorentina spera di trovare una sistemazione per Eysseric e ha stretto contatti con l’Inter per Roberto Gagliardini, centrocampista molto stimato per chiudere una sessione invernale ricca di sorpre...

La Fiorentina spera di trovare una sistemazione per Eysseric e ha stretto contatti con l’Inter per Roberto Gagliardini, centrocampista molto stimato per chiudere una sessione invernale ricca di sorprese. L’Inter non intende privarsene in prestito con diritto di riscatto, qualche giorno fa c’era stato un sondaggio dall’estero, ma il ragazzo vorrebbe avere più spazio in Italia. Ci saranno altri contatti per individuare la formula giusta, di sicuro alla Fiorentina Gagliardini piace.

Corriere dello Sport