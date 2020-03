L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto all’emittente Lady Radio a parlare del momento attuale che sta vivendo il calcio italiano e non solo. Questo ciò che ha detto: “In Italia non ci sono leggi chiare, spesso ci troviamo di fronte a dei veri controsensi. In Cina ci sono ricadute su pazienti guariti da Coronavirus, non sanno nemmeno loro come debellarla. Fiorentina? Nel futuro immediato penserei subito a non mettere Lirola e Dalbert in una difesa a 4 perché andrebbero trovati profili che garantiscano maggiore fase difensiva. Campionati? Sarà difficile ripristinarli, ma vanno trovate soluzioni: Benevento in B e Monza in C hanno praticamente già vinto…”.