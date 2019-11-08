Cena a base di rigatoni e bistecca, paga Dalbert con Ribery che fa lo show. Il motivo del penio...

Come riportato questa mattina dal Corriere fiorentino, la Fiorentina si è ritrovata a cena nella trattoria cosi cara a Montella e Pradè. A pagare il conto sono stati Dalbert insieme con un giovane, pr...

Come riportato questa mattina dal Corriere fiorentino, la Fiorentina si è ritrovata a cena nella trattoria cosi cara a Montella e Pradè. A pagare il conto sono stati Dalbert insieme con un giovane, probabilmente per pagare penio di una partitella persa in allenamento. Presente alla cena non solo tutta la squadra, ma anche tutto lo staff tecnico insieme con Joe Barone e Joseph Commisso. Antipasto di prosciutto e mozzarella, un piatto di rigatoni filanti e una tagliata di bistecca. Insomma quasi 50 persone e il buonumore che regna nell'ambiente viola in attesa di Cagliari con Ribery show man indiscusso della serata.