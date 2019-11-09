Dalbert: "Sto vivendo un grande momento grazie a Montella, voglio crescere ancora"
L’esterno della Fiorentina, Dalbert, ha parlato così a L’Unione Sarda, queste le sue parole sulla squadra viola: “Sento la fiducia di Montella, gioco con regolarità e questo per un calciatore è import...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2019 14:58
L’esterno della Fiorentina, Dalbert, ha parlato così a L’Unione Sarda, queste le sue parole sulla squadra viola: “Sento la fiducia di Montella, gioco con regolarità e questo per un calciatore è importante, sto vivendo un grande momento e voglio crescere ancora per aiutare la squadra"