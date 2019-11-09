Dalbert: "Sto vivendo un grande momento grazie a Montella, voglio crescere ancora"

L’esterno della Fiorentina, Dalbert, ha parlato così a L’Unione Sarda, queste le sue parole sulla squadra viola: “Sento la fiducia di Montella, gioco con regolarità e questo per un calciatore è import...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2019 14:58

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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