Secondo quanto riportato da TMW, l’Inter non vuole cedere il terzino sinstro Dalbert in prestito neanche con il diritto di riscatto. Mentre in Italia ci potrebbe essere questa possibilità se arrivasse una buona proposta. Per adesso c’è stato solo un sondaggio dell’Atalanta, il cui interesse è legato all’addio del difensore Reca.

