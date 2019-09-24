Montella spiega i cambi: "Chiesa per problemi al flessore, Ribery esausto. Boateng il più bravo a tener palla"

Vincenzo Montella in conferenza stampa ha spiegato i cambi assai discussi nella partita contro l'Atalanta:"Chiesa è uscito perché me lo ha chiesto lui, si toccava un flessore e ogni allenatore lo avre...

Vincenzo Montella in conferenza stampa ha spiegato i cambi assai discussi nella partita contro l'Atalanta:

"Chiesa è uscito perché me lo ha chiesto lui, si toccava un flessore e ogni allenatore lo avrebbe sostituito per evitare un infortunio per due mesi. Ho letto alcune cose che mi hanno divertito e altre innervosito... qualche ex calciatore dice cose senza senso, tipo che non lo avrei dovuto tenere in campo comunque. Anche Ribery era in difficoltà fisica. A livello fisico chiesa è stato il migliore a Parma. Dalbert? Mi aveva chiesto il cambio alla fine del primo tempo. Ho messo due punte perché stavamo soffrendo ed eravamo bassi inserendo il miglior giocatore che abbiamo nel tenere la palla, ovvero Boateng. Non mi sento di aver sbagliato nulla".