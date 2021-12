Caos Cagliari, l’ex viola Caceres sbattuto fuori dai convocati. Dalbert, anche lui nel mirino

Il Cagliari è nel caos più totale, in crisi la classifica, i sardi sono reduci dal ko contro l’Udinese all’Unipol Domus. Chi paga? I vecchi calciatori, Godin e Caceres non sono convocati per la sfida contro la Juventus, sotto esame anche Dalbert e Keita Balde. Il pugno è durissimo, mancheranno anche Marin e Nandez, quest’ultimo per infortunio. A gennaio rivoluzione totale, ed ora muro contro muro con i calciatori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

