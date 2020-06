Biraghi rientrerà a Firenze ma per ripartire di nuovo. Le pretendenti per lui di certo non mancano. Secondo La Gazzetta dello Sport la Roma sta lavorando da giorni ad uno scambio tra terzini, Spinazzola arriverebbe alla Fiorentina mentre Biraghi si vestirebbe di giallorosso. La corsia mancina, visto che Dalbert è in prestito secco dall’Inter rimarrebbe scoperta.