L’Inter prenderà più avanti una decisione su Cristiano Biraghi. È stata calendarizzata un’altra finestra tra il 17 ed il 19 agosto, lì la società ragionerà con la Fiorentina. Per ora è tutto in bilico anche se i 12 milioni in ballo non sono cifra inarrivabile. Se Inter e Fiorentina decidessero di prolungare il prestito di Dalbert e Biraghi al 2021, non sarebbe così sorprendente. Lo scrive il Corriere dello Sport.