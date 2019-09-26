Commisso contro l'Atalanta: "Dopo gli insulti a Dalbert mi aspettavo qualcosa da parte loro invece niente, solo il sindaco di Parma..."
Il portale che rappresenta la community di tifosi viola nel mondo, ViolaNation.com, riporta alcune dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, a proposito dell'interruzione della par...
Il portale che rappresenta la community di tifosi viola nel mondo, ViolaNation.com, riporta alcune dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, a proposito dell'interruzione della partita contro l'Atalanta a causa dei cori razzisti rivolti al terzino viola Dalbert: "Il messaggio da diffondere e ri-diffondere è che non possiamo accettare questo tipo di cori. Mi aspettavo qualcosa di più forte da parte dei responsabili della società Atalanta dopo quanto successo. I commenti più forti invece sono arrivati dal sindaco di Parma, che comunque ho apprezzato. Non accetto certi comportamenti a Firenze, e spero che anche a Bergamo sia lo stesso".
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