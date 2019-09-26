Labaro Viola

Commisso contro l'Atalanta: "Dopo gli insulti a Dalbert mi aspettavo qualcosa da parte loro invece niente, solo il sindaco di Parma..."

Il portale che rappresenta la community di tifosi viola nel mondo, ViolaNation.com, riporta alcune dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, a proposito dell'interruzione della par...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 00:51
Commisso contro l'Atalanta: "Dopo gli insulti a Dalbert mi aspettavo qualcosa da parte loro invece niente, solo il sindaco di Parma..." - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Commisso
Atalanta
Dalbert
Condividi

Il portale che rappresenta la community di tifosi viola nel mondo, ViolaNation.com, riporta alcune dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, a proposito dell'interruzione della partita contro l'Atalanta a causa dei cori razzisti rivolti al terzino viola Dalbert: "Il messaggio da diffondere e ri-diffondere è che non possiamo accettare questo tipo di cori. Mi aspettavo qualcosa di più forte da parte dei responsabili della società Atalanta dopo quanto successo. I commenti più forti invece sono arrivati dal sindaco di Parma, che comunque ho apprezzato. Non accetto certi comportamenti a Firenze, e spero che anche a Bergamo sia lo stesso".

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok