Dalbert: "Dobbiamo continuare così nel secondo tempo. Ribery che giocata!"

Dalbert ha parlato a Sky a fine primo tempo: "Ribery è un gran calciatore, sull’azione del gol ha fatto una grande giocata, peccato per l’ultimo tocco sbagliato ma va bene così. Dobbiamo continuare su...

A cura di Redazione Labaroviola 29 settembre 2019 22:27

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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