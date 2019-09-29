Dalbert: "Dobbiamo continuare così nel secondo tempo. Ribery che giocata!"
Dalbert ha parlato a Sky a fine primo tempo: "Ribery è un gran calciatore, sull’azione del gol ha fatto una grande giocata, peccato per l’ultimo tocco sbagliato ma va bene così. Dobbiamo continuare su...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 22:27
Dalbert ha parlato a Sky a fine primo tempo: "Ribery è un gran calciatore, sull’azione del gol ha fatto una grande giocata, peccato per l’ultimo tocco sbagliato ma va bene così. Dobbiamo continuare su questa strada, giocando come prepariamo la partita insieme al mister