Iachini ha ancora l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani per decidere la formazione anti-Genoa, ma sa già da sabato scorso di dover fare un cambio forzato, perché Dalbert ha rimediato una giornata di squalifica per somma di ammonizioni. E allora, fin dall’inizio della settimana, ha lavorato in due direzioni: la conferma del modulo trovando un sostituto per ruolo e caratteristiche, oppure “sfruttare” l’esigenza per cambiare l’assetto. Nel primo caso, Iachini avrebbe tre scelte: promuovere Ranieri, lanciare Terzic oppure dare una maglia da titolare a Maxi Olivera, rientrato da pochi giorni a Firenze. Nel secondo caso, il 3-5-2 sempre adottato finora lascerebbe spazio al 4-3-3 con Lirola arretrato in difesa e Caceres allargato a sinistra, mentre davanti potrebbe entrare in gioco Sottil per completare il tridente con Chiesa (regolarmente in gruppo) e Cutrone (o Vlahovic). Più “semplice” la soluzione numero uno non andando a intaccare i meccanismi oramai noti e collaudati, più “sicura” la seconda potendo contare sui titolari: per questo Iachini le ha provate entrambe anche ieri. Lo riporta il Corriere dello Sport.