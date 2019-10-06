Dalbert: "Ribery è sempre felice, aiuta tutti in campo. L'età non conta nulla, non la dimostra"
Il terzino viola Dalbert ha parlato di Franck Ribery a DAZN prima dell'inizio della gara di oggi contro l'Udinese: "Ha l'entusiasmo che hanno i giovani - ha detto - ed è sempre felice. Questa è una co...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2019 13:20
Il terzino viola Dalbert ha parlato di Franck Ribery a DAZN prima dell'inizio della gara di oggi contro l'Udinese: "Ha l'entusiasmo che hanno i giovani - ha detto - ed è sempre felice. Questa è una cosa che aiuta molto in campo. L'età? Non la consideriamo, perché non la dimostra. Speriamo di continuare così".