Contrariamente alle voci degli ultimi giorni, la Fiorentina ha ribadito la volontà di confermare l’esterno brasiliano Henrique Dalbert, mentre contestualmente l’Inter manterrebbe in rosa Cristiano Biraghi anche nella prossima stagione. Un elemento, il laterale mancino di Cernusco sul Naviglio, utile anche in chiave liste Uefa. Ecco perché l’ipotesi di rinnovo dei prestiti dei due giocatori sull’asse Inter-Fiorentina prende quota così come quella eventualmente di uno scambio alla pari (valutazione tra i 10 e i 12 milioni), che permetterebbe ai due club di realizzare preziose plusvalenze per i rispettivi bilanci, preziose in un mercato che si prospetta povero di liquidità e necessariamente dominato dalle buone idee. C’è il gradimento tra l’altro di entrambi i giocatori alla permanenza nei rispettivi club attuali. Un’operazione utile sia economicamente sia tecnicamente che i club stanno portando avanti.

Fcinternews.it