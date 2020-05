Biraghi è in prestito all’inter con diritto di riscatto ed i nerazzurri non sembrano interessati al suo riscatto. Su di lui c’è la Roma. La Fiorentina potrebbe essere interessata a tenersi Dalbert, a differenza di Biraghi è in prestito secco, destinato quindi a tornare a Milano, i nerazzurri non vorrebbero perdere troppi dei 20+6 milioni sborsati al Nizza. Lo riporta La Nazione.