L'Inter farà un tentativo già a gennaio per Chiesa. L'offerta: 30 milioni più Dalbert e Politano

La grande richiesta del tecnico nerazzurro riguarda Federico Chiesa e vista la situazione in casa viola Ausilio farà un tentativo già a gennaio. L’Inter metterà sul piatto i 30 milioni che conta di ri...

La grande richiesta del tecnico nerazzurro riguarda Federico Chiesa e vista la situazione in casa viola Ausilio farà un tentativo già a gennaio. L’Inter metterà sul piatto i 30 milioni che conta di ricavare dalla cessione di Gabigol, il cartellino di Dalbert e anche Politano per cercare di convincere la Fiorentina. Lo riporta SportMediaset.