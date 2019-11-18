Ag. Dalbert: "Futuro? Il ragazzo sta benissimo qui, sono in costante contatto con la società"

Al quotidiano La Nazione, ha parlato l'agente del calciatore viola Dalbert. Queste le sue parole: "Il fatto che sia diventato un titolare della Fiorentina è un premio per il duro lavoro svolto in ques...

Al quotidiano La Nazione, ha parlato l'agente del calciatore viola Dalbert. Queste le sue parole: "Il fatto che sia diventato un titolare della Fiorentina è un premio per il duro lavoro svolto in questi anni. Dalbert sta andando molto bene, si è subito adattato al nuovo club e mi ha detto che è del tutto pazzo per una città meravigliosa come Firenze. Alla Fiorentina ha la totale fiducia dell’allenatore e della società, mentre all’Inter non ha avuto la possibilità di giocare con questa continuità e adesso sta ripagando tutti. Futuro? Sono in costante contatto con la società viola su questo argomento, ma la cosa importante adesso è che prosegua il fantastico campionato di cui finora è stato protagonista".