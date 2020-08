Rocco Commisso vuole trattenere tutti i big. Milenkovic sicuramente è il primo, Chiesa potrebbe lasciare Firenze ma per non meno di 65-70 milioni. Il sogno per la mediana è affiancare Torreira ad Amrabat. Forte interesse per Ricci dell’Empoli. In avanti Milik, Belotti e Piatek sono i nomi. Conferma in arrivo per Dalbert, resterà alla Fiorentina per un altro anno. Le priorità viola sono quindi un centrocampista di primo livello, una punta ed un esterno mancino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

