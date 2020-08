Il futuro di Federico Chiesa è ancora in bilico, passi in avanti per un suo rinnovo non ci sono stati. La cessione del numero 25 implicherebbe l’arrivo di un calciatore di alto livello per sostituirlo. Chi al suo posto? I nomi sembrano essere solo due, Domenico Berardi e Riccardo Orsolini. I viola erano pronti a puntare su Mimmo anche lo scorso anno poi arrivò Ribery. L’ottimo rapporto con i neroverdi può essere un vantaggio ma è lui il gioiello di punta degli emiliani. La Fiorentina poi ha in mano il jolly Riccardo Sottil, il quale potrebbe crescere proprio in prestito nei neroverdi con maggiore continuità. L’alternativa a Berardi? Orsolini del Bologna, valutato circa 20 milioni, trattativa però piuttosto ricca di insidie. Lo scrive Repubblica.

