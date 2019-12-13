Dalbert: "In campo correrò anche per Montella e anche i miei compagni. Su Pedro vi dico..."

Su Stadio Dalbert ha rilasciato una lunga intervista. questi i concetti chiave: "Addio all'Inter? Così è la vita. Ha deciso l'allenatore ed io volevo ritagliarmi maggiore spazio. E l'esperienza alla F...

Su Stadio Dalbert ha rilasciato una lunga intervista. questi i concetti chiave: "Addio all'Inter? Così è la vita. Ha deciso l'allenatore ed io volevo ritagliarmi maggiore spazio. E l'esperienza alla Fiorentina è stata la scelta migliore che potessi fare. Montella? Lo stimiamo tutti, è un tecnico fantastico, un'ottima persona. Io in campo correrò anche per lui, così come il resto della squadra. Pedro? Sta lavorando sodo e credo che non appena riuscirà a trovare il primo gol, non appena festeggerà col suo solito "inchino", toglierà...il tappo e sarà tempo di divertirsi per tutti".