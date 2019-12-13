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Dalbert: "In campo correrò anche per Montella e anche i miei compagni. Su Pedro vi dico..."

Su Stadio Dalbert ha rilasciato una lunga intervista. questi i concetti chiave: "Addio all'Inter? Così è la vita. Ha deciso l'allenatore ed io volevo ritagliarmi maggiore spazio. E l'esperienza alla F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 13:28
Dalbert: "In campo correrò anche per Montella e anche i miei compagni. Su Pedro vi dico..." - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Su Stadio Dalbert ha rilasciato una lunga intervista. questi i concetti chiave: "Addio all'Inter? Così è la vita. Ha deciso l'allenatore ed io volevo ritagliarmi maggiore spazio. E l'esperienza alla Fiorentina è stata la scelta migliore che potessi fare. Montella? Lo stimiamo tutti, è un tecnico fantastico, un'ottima persona. Io in campo correrò anche per lui, così come il resto della squadra. Pedro? Sta lavorando sodo e credo che non appena riuscirà a trovare il primo gol, non appena festeggerà col suo solito "inchino", toglierà...il tappo e sarà tempo di divertirsi per tutti".

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