Fiorentina ed Inter hanno iniziato a parlare per Biraghi e Dalbert. La Fiorentina ha proposto ai dirigenti nerazzurri secondo La Gazzetta dello Sport un rinnovo dello scambio di prestiti per un’altra stagione. Per l’Inter è un’ipotesi interessante visto che Biraghi è cresciuto nel settore nerazzurro e potrebbe quindi finire nella lista B per la Champions League.