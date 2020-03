Secondo quanto scrive Tuttosport, sono 35-40 milioni, quelli che serviranno per convincere la Fiorentina a lasciar partire Gaetano Castrovilli. L’italiano è il giocatore oggi in cima alla lista. Piace alla dirigenza e piace a Conte. Ovviamente non sarà facile strapparlo alla Fiorentina di un Commisso ambizioso, ma la Fiorentina ha preso Pulgar la scorsa estate, Duncan a gennaio e Amrabat per la prossima annata, dunque con un’offerta congrua, magari inserendo Dalbert come contropartita chissà che non sia possibile portarlo via.