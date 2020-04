Porte chiuse ad Appiano, in casa Inter pure per Dalbert il cui futuro è però legato a doppio filo con quello di Cristiano Biraghi. In questo caso un indizio può aiutare a capire come finirà la storia: guarda caso il riscatto di Biraghi è fissato a 12 milioni, la stessa cifra del costo di Dalbert a bilancio al 30 giugno. Lo riporta Tuttosport.