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Ag. Dalbert: "Ha fatto bene a lasciare l'Inter. A Firenze è felice, gioca sempre. E sul futuro...."

Queste le parole di Everson Pereira Da Silva, agente del terzino viola Dalbert a FCInterNews: "Il mio assistito sta andando molto bene, sta giocando sempre. Chi segue ogni settimana le partite della F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 20:48
Ag. Dalbert: "Ha fatto bene a lasciare l'Inter. A Firenze è felice, gioca sempre. E sul futuro...." - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole di Everson Pereira Da Silva, agente del terzino viola Dalbert a FCInterNews: "Il mio assistito sta andando molto bene, sta giocando sempre. Chi segue ogni settimana le partite della Fiorentina noterà che è una squadra con equilibrio. È andato via dall'Inter perchè la cosa giusta è giocare, avere un minutaggio maggiore, Dalbert ha sempre pensato questo e per me ha fatto bene. Conosce le sue potenzialità e non si è mai arreso. Lui e la sua famiglia a Firenze sono felici, credo che si noti. Futuro? Non posso parlare di cosa accadrà tra sei mesi, l'obiettivo ora è di fare bene a livello personale, sta facendo il massimo per fare buone prestazioni".

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