Ag. Dalbert: "Ha fatto bene a lasciare l'Inter. A Firenze è felice, gioca sempre. E sul futuro...."

Queste le parole di Everson Pereira Da Silva, agente del terzino viola Dalbert a FCInterNews: "Il mio assistito sta andando molto bene, sta giocando sempre. Chi segue ogni settimana le partite della F...

Queste le parole di Everson Pereira Da Silva, agente del terzino viola Dalbert a FCInterNews: "Il mio assistito sta andando molto bene, sta giocando sempre. Chi segue ogni settimana le partite della Fiorentina noterà che è una squadra con equilibrio. È andato via dall'Inter perchè la cosa giusta è giocare, avere un minutaggio maggiore, Dalbert ha sempre pensato questo e per me ha fatto bene. Conosce le sue potenzialità e non si è mai arreso. Lui e la sua famiglia a Firenze sono felici, credo che si noti. Futuro? Non posso parlare di cosa accadrà tra sei mesi, l'obiettivo ora è di fare bene a livello personale, sta facendo il massimo per fare buone prestazioni".