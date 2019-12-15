Asse tra Fiorentina e Inter, dal riscatto di Biraghi alla trattativa Dalbert, fino a Chiesa e Politano

La prossima primavera-estate l’asse Milano-Firenze rischia di diventare molto caldo. Federico Chiesa è il nome da copertina, ma l’Inter e la Fiorentina avranno anche altri argomenti di cui parlare. Pr...

La prossima primavera-estate l’asse Milano-Firenze rischia di diventare molto caldo. Federico Chiesa è il nome da copertina, ma l’Inter e la Fiorentina avranno anche altri argomenti di cui parlare. Prima di tutto ci sono da chiarire le posizioni di Biraghi e Dalbert, protagonisti di uno scambio qualche mese fa: Marotta e Ausilio devono esercitare il diritto di riscatto per il viola (fissato a 12,5 milioni), mentre Pradé dovrà trattare il prezzo di Dalbert visto che per il brasiliano una cifra e un diritto di acquisto non sono stati definiti. All’Inter, poi, interessa parecchio Gaetano Castrovilli anche se la priorità resta Kulusevski. Alla Viola invece piace tanto Politano, corteggiato fino alla fine del mercato estivo, mentre in passato alla Fiorentina era stato accostato pure Gagliardini. Lo riporta il Corriere dello Sport.