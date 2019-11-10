Da Milano si accorgono di Biraghi, la Gazzetta: "È la prosecuzione di Dalbert con altri difetti e limiti"

Dopo il disastro in Champions League nella partita contro il Borussia altra prestazione disastrosa di Cristiano Biraghi con la maglia dell'Inter. Questa la sua pagella questa mattina firmata dalla Gaz...

Dopo il disastro in Champions League nella partita contro il Borussia altra prestazione disastrosa di Cristiano Biraghi con la maglia dell'Inter. Questa la sua pagella questa mattina firmata dalla Gazzetta dello Sport che gli regala un bel 5:

"Passi avanti rispetto a Dortmund, ma non ha davanti Hakimi. L’impressione è che sia la prosecuzione di Dalbert con altri mezzi e limiti"