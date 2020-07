Dopo il doppio forfait per la partita di Lecce, Dragowski e Dalbert hanno condizioni fisiche diverse. Come riporta Radio Bruno, il portiere polacco pare ancora non essere al meglio delle sue condizioni e dovrebbe andare in panchina anche nella partita contro il Torino di domenica. Mentre per quanto riguarda Dalbert, che ha accusato un risentimento muscolare nel riscaldamento della partita contro il Lecce, non ci sono particolari dubbi. Nella giornata di ieri si è allenato regolarmente e sarà normalmente disponibile per la partita di domenica.