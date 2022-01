La Fiorentina lo aveva scaricato, ora Caceres flop anche a Cagliari. Può finire al Pisa in serie B

Prosegue la discesa di Martin Caceres, l’ex difensore della Fiorentina, dopo due anni con la maglia viola in cui ha alternato prestazioni abbastanza deludenti tra alti e bassi, il difensore uruguaiano era passato al Cagliari in estate ma anche in Sardegna le prestazioni sono state deludenti, addirittura era stato messo fuori squadra a fine anno con l’accusa di essere tra le mele marce dello spogliatoio di Mazzarri, adesso per lui si sono aperte le porte della cessione ma non ci sono compratori in serie A, secondo quanto riportato da “La Nuova Sardegna” per lui si è fatta avanti solo il Pisa in serie B, si tratterebbe di un ritorno in Toscana per Caceres.

