Caceres, finora nessun contatto ma probabile il rinnovo di un anno con opzione sul secondo

Quando Commisso tornerà a Firenze, comincerà a pensare al futuro, in particolare ai rinnovi di contratto. In ballo c’è anche quello di Martin Caceres, non c’è ancora stato alcun contatto ma le possibilità di continuare insieme sono elevate. Per quanto? Un anno con opzione sul secondo. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

