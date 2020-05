La squadra viola tutta negativa all’ennesimo giro di tamponi sta lavorando con esercizi sulle conclusioni, sul possesso palla e sulle dinamiche di gioco, divisi in piú reparti. Sono già ricominciate le partitelle però a campo ridotto, nell’attesa di ritrovare anche il difensore Caceres, ultimo a completare il percorso di recupero come da protocollo post Covid. Mentre, il mister Iachini potrà finalmente godere del rientro di Franck Ribery dopo l’infortunio contro il Lecce. Infine Kouame, operato per la ricostruzione al crociato del ginocchio lo scorso novembre, ha completato il percorso riabilitativo e ora ha bisogno di tornare a lavorare presto sul campo.

Fonte: Corriere dello Sport