“Giocare ogni tre giorni? Non sarà facile, specie d’estate – ha detto al Corriere dello Sport Martin Caceres -. Siamo professionisti, dovremo farci trovare pronti. Una patita giocata senza pubblico è diversa, non c’è quella carica che solo la tifoseria ti sa trasmettere, specie a Firenze. Dovremo abituarci. Quale mio connazionale sponsorizzerei? Brian Rodriguez e Matias Vina. Iachini? Martello vero. Sicuramente ora sarà un po’ come un leone in gabbia”.