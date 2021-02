CorSport, probabile formazione: torna Igor dal 1′, a destra in pole Caceres. Eysseric al posto di Ribery

L’assenza di Castrovilli e Milenkovic per squalifica, il problema fisico di Ribery. Scelta fatta per la difesa: torna Igor dal primo minuto che va ad affiancarsi a Pezzella e a Martinez Quarta. Detto che Pulgar era ed è il candidato forte per prendere il posto di Castrovilli, in linea di massima due sono le soluzioni: subito dentro Eysseric in appoggio a Vlahovic è una, Bonaventura avanzato e Borja Valero a fare il regista tra Amrabat e Pulgar e l’altra, ma nel secondo caso Prandelli non avrebbe alternative per il reparto mediano da sfruttare a gara in corso. Quindi, un francese per un francese se Ribery come sembra sarà costretto a rimanere fuori per il guaio all’adduttore. Per il resto Caceres favorito su Venuti per la fascia destra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

