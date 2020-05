Il difensore della Fiorentina, Martin Caceres, ha avuto il Coronavirus. Lo ha dichiarato in una diretta Instagram con la comica Yisela Paola, aggiungendo che attualmente risulta negativo al test: “Per 60 giorni ho avuto nel mio corpo il Coronavirus senza saperlo. Ora ho fatto i due tamponi e sono negativo, sto bene”.

Il difensore continua: “I primi sintomi li ho avuto intorno all’8 marzo, li sentivo nei polmoni. Mi hanno detto: ‘Mettiti in quarantena, in 20 giorni ti passa’. E invece non è andata così, evidentemente si era innamorato. Non voleva andarsene. Ora mi sento un uomo nuovo”.