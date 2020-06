Beppe Iachini aveva già in mente di schierare il tridente da prima che arrivasse lo stop al campionato e la sua idea in questi mesi non è cambiata. Contro il Brescia spazio a Chiesa, Vlahovic e Castrovilli. Il modulo di riferimento è il 4-3-1-2 con Igor che potrebbe subentrare a Caceres e Ribery, il quale ritorno in campo verrà fatto gradualmente. Lo riporta Repubblica.