Secondo quanto scrive La Nazione aprile è un mese importante per la Fiorentina. In questo mese i viola cominciano a pagare il cartellino di Sofyan Amrabat al Verona che li lascerà una volta finita la stagione. Non solo questo, sarà il mese giusto per far scattare la clausola del rinnovo di Martin Caceres che altrimenti a giugno sarebbe svincolato.