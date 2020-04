Ecco alcuni estratti dell’intervista di Repubblica a Martin Caceres, difensore viola: “Non è una situazione facile, soprattutto considerando che la mia famiglia in questo momento non è qui con me a Firenze. Ripresa degli allenamenti? A dire il vero non credo che cambierà molto. Quando uno gioca difficilmente pensa ad altro che, come nel mio caso, a fermare il proprio avversario. Rivalità con la Juve? È una cosa che conosco molto bene anche prima di arrivare, ma io a Firenze sono stato accolto benissimo, colgo l’occasione per ringraziare tutti i tifosi viola”.

“Contratto in scadenza? La mia speranza è quella di rimanere a Firenze. Da quando sono arrivato ho sempre detto che mi piace molto questa città e questa piazza, mi piacerebbe riuscire a regalare qualche soddisfazione ai nostri tifosi. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di vincere tantissimo e spero che anche nel futuro possa avere di nuovo questa possibilità”.