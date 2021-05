Dalla Spagna, Caceres nel mirino del Cadice: il difensore uruguaiano è in scadenza con la Fiorentina

Martin Caceres, difensore uruguaiano in scadenza con la Fiorentina, è entrato nel mirino del Cadice. Stando a quanto riportato da El Gol Digital, portale spagnolo di notizie sul mondo del calcio, i gialloblù guidati da Álvaro Cervera stno pensando a Caceres per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. L’attuale difensore Viola è valutato dalla dirigenza del club andaluso come alternativa a un altro profilo esperto, come quello dello svincolato Ezequiel Garay.

