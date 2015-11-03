Notizie Cadice Fiorentina

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Infarto per un tifoso in Cadice-Barcellona, portiere lancia il defibrillatore in tribuna per salvargli la vita

10 settembre 2022 21:12

Sottil venduto in prestito dalla Fiorentina al Cadice a gennaio? Fake news, priva di fondamento

24 novembre 2021 16:13

Dalla Spagna, il Cadice vuole Sottil in prestito dalla Fiorentina a gennaio, a Firenze non gioca

23 novembre 2021 17:17

Dalla Spagna, Caceres nel mirino del Cadice: il difensore uruguaiano è in scadenza con la Fiorentina

24 maggio 2021 21:40

Caso di razzismo in Liga, insulti a Diakhaby: il Valencia lascia il campo contro il Cadice

05 aprile 2021 09:49

Dalla Spagna, Borja Valero lascerà la Fiorentina: Cadice e Maiorca sullo spagnolo

10 marzo 2021 17:46

TMW, Fiorentina, piace il centrocampista Alex Fernandez del Cadice: contatti in corso

24 aprile 2019 13:33

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