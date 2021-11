Nella giornata di ieri la stampa spagnola, precisamente Radio Cadice (LEGGI QUI) ha dato la notizia della possibilità della cessione in prestito di Riccardo Sottil dalla Fiorentina al club spagnolo del Cadice, che gioca in Liga. La notizia però, non trova assolutamente conferme dall’ambiente viola, si tratta di una notizia priva di ogni fondamento.