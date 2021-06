Nazione, Ribery resta alla Fiorentina, Caceres andrà via. Vlahovic va blindato

Come complesso sarà il quadro relativo ai contratti da rinnovare con la Fiorentina impegnata su tre fronti caldissimi. Si parte da Vlahovic che il club di Commisso vuole blindare con un accordo più lungo (e più ricco) per scoraggiare gli assalti di altri club (la Juventus in primis), per poi continuare con le posizioni di Ribery e di Caceres.

Ma se nel caso del fuoriclasse francese le chance di un rinnovo (con Italiano in panchina) sono nettamente in rialzo, per quanto riguarda dil difensore è possibile un trasferimento a costo zero al Cagliari. Lo scrive La Nazione.

