Nazione, Italiano, fumata bianca vicino, può intervenire Commisso. Vertice di mercato nel weekend

Un paio di giorni, forse anche meno, per firmare lo ’strappo’ con lo Spezia e diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Tempi tecnici indispensabili, definiamoli così, per risolvere il groviglio di carte, liberatorie e ovviamente penalità da pagare e poi Vincenzo Italiano potrà presentarsi come nuovo tecnico viola.

Nel dettaglio sarà il club viola a pagare il milione di euro (la penale per stracciare il contratto in essere con lo Spezia e la doppia contropartita tecnica per liberare lo staff dell’allenatore), anche se i soldi al club ligure dovrà versarli l’allenatore. Quindi, nella giornata di oggi, proprio lo Spezia potrebbe raggiungere l’intesa con un nuovo tecnico (Maran) in sostituzione di Italiano e questo sarà probabilmente l’ultimo atto prima dell’annuncio ufficiale del matrimonio di Italiano con la Fiorentina. Attenzione, comunque al possibile inserimento diretto di Commisso. Una telefonata del patron al connazionale e proprietario dello Spezia, Platek potrebbe diventare la soluzione definitiva della storia.

Ma proviamo ad andare oltre. Ovvero, a quello che società e allenatore faranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di riguadagnare il tempo che si è perso (a Firenze) dal momento della nomina di Gattuso allo strappo con l’ex Napoli, per poi arrivare all’ingaggio di Italiano.

Già nel weekend, ad esempio, gli uomini mercato della Fiorentina, Barone, Pradè e Burdisso si vedranno con Italiano per gettare la base della campagna acquisti-cessioni. Il mercato che aspetta la società viola in effetti si preannuncia molto complesso. Lo scrive La Nazione.

