CDS, la Salernitana ha offerto un contratto a Caceres. I campani sono in attesa di una risposta

Dopo l’addio alla Fiorentina, Martin Caceres è ancora senza squadra. Il difensore uruguaiano è alla ricerca di un club dove giocare con continuità per puntare al mondiale 2022 in Qatar. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Salernitana ha fatto una proposta e sta aspettando una rispota dal centrale classe ’87.

LEGGI ANCHE TMW, WEST HAM OFFRE 20 MILIONI PER MILENKOVIC: INTESA TRA I CLUB VICINA.DA CAPIRE LA VOLONTÀ DEL CALCIATORE