Fiorentina, quadra trovata in difesa? Con Igor e Caceres terzino sembra essere un’altra squadra…

Nella sfida andata in scena all’Allianz Stadium contro la Juventus la Fiorentina è apparsa solida come non mai in difesa. Cesare Prandelli ha deciso di schierare nella difesa a cinque Igor, Nikola Milenkovic e German Pezzella. Nuovo ruolo anzi, ritorno alle origini per Martin Caceres sull’esterno, dall’altra parte Biraghi. Il brasiliano ex Spal è sembrato davvero a suo agio in quel ruolo, sempre ordinato e perfettamente in anticipo su ogni pallone, grazie anche alla sua fisicità. Ottima prestazione dunque della retroguardia gigliata quella a Torino, da notare infatti il fuorigioco fatto in occasione del gol di Cristiano Ronaldo.

Difesa che si è alzata tutta insieme, davvero con grande precisione e coraggio. L’uruguayo invece sulla fascia ha regalato freschezza, energia, spesso si è fatto trovare libero ed ha galoppato fino all’area avversaria. In un’occasione poteva tirare ma è stato altruista (anche troppo) e l’ha consegnata a Castrovilli, parata super del portiere bianconero. Alla fine però, grazie ad un suo inserimento su cross di Biraghi ha trovato il gol che ha messo il punto esclamativo sulla gara. La Fiorentina quindi ha ritrovato (finalmente) la quadra in difesa?

