Martin Caceres dopo aver scontato due giornate di squalifica tornerà disponibile per la sfida contro il Parma. Sono calciatori come lui che dovrebbero dare di più nei momenti decisivi delle gare. Il difensore viola deve aiutare a cambiare marcia alla squadra. Sulla sua conferma la Fiorentina non ha alcun dubbio, sarà un punto fermo dei viola per la prossima stagione, lui vorrebbe finire la carriera a Firenze. Lo riporta il Corriere dello Sport.