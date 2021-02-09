Schira: "Prove di rinnovo tra Caceres e la Fiorentina: può restare un'altra stagione a Firenze"

L'attuale contratto scadrà a giugno

Secondo l'esperto di calciomercato e giornalista Nicolò Schira, prove di rinnovo tra la Fiorentina e Martin Caceres. El Pelado è in scadenza a giugno e potrebbe rinnovare per un'altra stagione con la Viola. L'ha scritto in un tweet.

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