CorFio probabile formazione, c’è Bonaventura, Castrovilli in panchina, ballottaggio Caceres-Lirola

Anche con l’Atalanta infatti Ribery partirà dal primo minuto. Così come Callejon e Vlahovic. Il dubbio (l’altro è tra Caceres e Lirola) è su chi tra Bonaventura (favorito) e Castrovilli (recuperato ma non al meglio e quindi probabile partenza dalla panchina) completerà la batteria di uomini a supporto del serbo. L’obiettivo è far punti e, magari, dedicare una grande prestazione alla memoria di Paolo Rossi, amico di Prandelli, per il quale sarà osservato un minuto di silenzio prima di tutte le partite. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

