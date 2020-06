Martin Caceres è tornato finalmente ad allenarsi dopo due mesi di positività al Coronavirus. È ancora presto per capire se potrà essere pronto subito all’inizio del campionato. Per quanto riguarda il suo futuro, arriverà il rinnovo con la Fiorentina. Entro un paio di presenze il nuovo accordo sarebbe stato garantito ma ciò non importa, Caceres resterà un altro anno. Lo riporta il Corriere Fiorentino.