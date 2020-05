di Marco Collini

Oggi ai microfoni di Labaroviola.com abbiamo il noto Youtuber tifoso della Fiorentina, Pucci Viola alias Niccolò Pucci.

Buongiorno Niccolò, raccontaci com’è cominciata la tua passione da Youtuber..

“Buongiorno Marco, posso dire di essere quasi un veterano. Ho iniziato il mio percorso ormai 6 anni fa, ero affascinato dal mondo di YouTube e l’ho associato a quello che mi piaceva di più, ovvero la Fiorentina”.

Hai mai pensato di farlo diventare il tuo lavoro principale?

“Sinceramente no, è nato ed è tutt’ora un felice hobby. Lavoro nel settore del marketing. Il quale mi permette di spostarmi molto, sono stato anche a Madrid e Milano ultimamente. Da lì non ho smesso di pubblicizzare il mio hobby in viola”.

Ad oggi ti senti soddisfatto della tua crescita?

“Moltissimo, oggi ho un canale YouTube che si chiama appunto Pucci Viola, nel quale pubblico video di vari tipi tra cui editoriali a caldo nel postgara della squadra. Ultimamente sto curando anche gli altri social primari, come Facebook ed Instagram. Posso vantare un gruppo nutrito di 15mila followers per ognuno di essi”.

Quando nacque la tua passione per la Fiorentina?

“Fu mio nonno Faustino a tramandarmi questa passione. Mi accompagnò al Franchi la prima volta nel 94/95′ in occasione di Fiorentina-Milan. Da lì è partito tutto..”.

Passiamo alla Fiorentina di oggi, che te ne pare della gestione Commisso?

“Sono entusiasta della partenza di Rocco. Un personaggio di spessore con un carattere che non può non piacere ad un tifoso viola. A parte la gestione degli allenatori..”.

In che senso?

“Partendo dal lascito della vecchia proprietà, ovvero Montella. Sarei ripartito con un nome nuovo, tipo De Zerbi. Lo stesso direi di adesso, nel senso che Iachini non ha fatto affatto male fino allo stop. Ma se è vero che la prossima stagione si punterà con forza all’europa, vorrei un nome importante..”.

Chi è il tuo preferito?

“Uno alla portata sarebbe Spalletti. Tifoso viola di famiglia e gradito a Commisso. Il mio preferito però è Allegri. Non che sia uno simpatico ma estremamente vincente. Sarei pronto ad andare a Livorno a piedi pur di averlo a Firenze..”(ride n.d.r.).

Nella rosa di oggi chi sono i calciatori da cui ripartire per migliorare?

“Due nomi su tutti, Castrovilli e Vlahovic. Il primo lo vedo con una consapevolezza e il tipico equilibrio del campione. Il serbo invece gioca in un ruolo difficile come il bomber, ma ha la fame giusta per reggere la pressione”.

E Chiesa?

“Sarei felice se rimanesse ovvio, uno come lui meglio averlo in squadra che contro. Ma non mi strapperei i capelli. In quel ruolo abbiamo ancora Sottil..”.

Che ne pensi di Riccardo?

“Lo seguo fin dalla Primavera, ha grande talento. È veloce ed anche strutturato pur avendo un baricentro basso. Ha la fama di testa calda, ma qua ha avuto una sola reazione contro Montella e non aveva tutti i torti nonostante tutto. Tra 3/4 anni può diventare un top. Ha da lavorare solo sul temperamento”.

Qual’ora la Fiorentina dovesse separarsi da Chiesa, con chi lo sostituiresti?

“Tre acquisti sono basilari, un difensore coi piedi buoni. Un terzino destro alla Caceres, del tipo affidabile usato sicuro. Cosi da alzare Lirola qualche metro più avanti. Ed infine un centeocampista di spessore, in grado di reggere il reparto insieme a Castrovilli ed Amrabat”.