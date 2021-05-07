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Caceres: "In quest'ultimo periodo le gare contano molto. Con la Lazio..."

Caceres ha parlato della gara di domani sera allo stadio Franchi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2021 18:35
Caceres: "In quest'ultimo periodo le gare contano molto. Con la Lazio..." - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Il difensore della Fiorentina ex Lazio, Martin Caceres, ha parlato suo canali social ufficiali della Fiorentina in vista della partita di domani con la Lazio.

Queste le sue dichiarazioni: “Ci sono delle gare in quest’ultimo periodo che contano molto, si comincia domani con la Lazio. L’importante però è fare i punti. I tre gol di Bologna pesano, sappiamo di avere sbagliato e non aver fatto bene, però domani sera è un’altra gara e daremo tutto per vincere".

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