Caceres: "In quest'ultimo periodo le gare contano molto. Con la Lazio..."
Caceres ha parlato della gara di domani sera allo stadio Franchi.
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2021 18:35
Il difensore della Fiorentina ex Lazio, Martin Caceres, ha parlato suo canali social ufficiali della Fiorentina in vista della partita di domani con la Lazio.
Queste le sue dichiarazioni: “Ci sono delle gare in quest’ultimo periodo che contano molto, si comincia domani con la Lazio. L’importante però è fare i punti. I tre gol di Bologna pesano, sappiamo di avere sbagliato e non aver fatto bene, però domani sera è un’altra gara e daremo tutto per vincere".
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