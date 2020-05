Martin Caceres ha voglia di riprendersi in fretta tutto quello che ha lasciato alle spalle e di regalarsi così la prima gara alla ripresa del campionato. L’uruguagio ha in testa l’obiettivo di poter essere a disposizione di Iachini il 23-24 giugno quando la Fiorentina scenderà in campo contro il Brescia in una delle sfide decisive per la salvezza. Lo riporta il Corriere dello Sport.